В Зеленогорске прокуратура обеспечила защиту жилищных прав семьи погибшего участника СВО

Прокуратура Курортного района Петербурга рассмотрела обращение вдовы военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что женщина живет в Зеленогорске вместе с дочерью и двумя малолетними внуками. Помимо них, в квартире зарегистрирована ещё один жилец. Проведённая проверка установила, что указанный гражданин фактически не относится к семье заявившей стороны. После гибели её мужа мужчина прекратил вносить вклад в содержание квартиры, уехал жить в другое место и потерял интерес к жилью.

Собрав достаточные подтверждения отсутствия заинтересованности гражданина в пользовании указанным объектом недвижимости, прокурор Курортного района обратился в судебные органы с иском о лишении постороннего лица прав проживания и обязательной регистрации по данному адресу.

Суд удовлетворил требование прокурора. Таким образом, семья погибшего солдата смогла восстановить своё законное положение владельца жилой площади, лишив ответчика зарегистрированных жилищных прав и сняв его с учёта принудительным порядком.

