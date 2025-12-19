Выплаты попечителю ребенка-сироты в Петербурге возобновлены благодаря вмешательству прокуратуры

Расследование показало, что после переезда семьи, занимающейся воспитанием сироты, финансирование её содержания прекратилось.

Прокуратура Адмиралтейского района проверила обращение опекуна ребёнка-сироты. Выяснилось, что девочка была выписана с прошлого места регистрации и поставлена на учёт по новому адресу в Санкт-Петербурге.

Расследование показало, что после переезда семьи, занимающейся воспитанием сироты, финансирование её содержания прекратилось.

Прокурором Адмиралтейского района подано исковое заявление в суд с целью установления юридического факта постоянного проживания девочки в Северной столице. Суд удовлетворил требования прокурора.

Судебное решение приобрело юридическую силу, и теперь семья снова получает полагающиеся ей выплаты на содержание ребёнка согласно законодательству.

Фото: Piter.TV