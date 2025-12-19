Гендиректору ООО "Марина" вынесли приговор за стройку в Галерной гавани

Игнорируя предупреждения о возможном уголовном преследовании, руководитель компании последовательно демонстрировала полное пренебрежение судебным решением.

Наталья Лукина, генеральный директор ООО "Марина", долгое время демонстративно игнорировала вердикт Арбитражного суда Петербурга, вынесенный ещё летом 2024 года. Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, суд постановил запретить компании любые виды строительных и иных работ на территории охраняемого государством объекта культурного наследия федерального масштаба — "Галерной гавани Гребного порта".

Однако Лукина продолжала извлекать выгоду от размещения хаусботов без необходимого согласования и вела строительство так называемого "плавучего квартала".

Игнорируя предупреждения о возможном уголовном преследовании, руководитель компании последовательно демонстрировала полное пренебрежение судебным решением. Итогом стало постановление Василеостровского районного суда, назначившее Лукиной наказание в виде 340 часов обязательных работ.

