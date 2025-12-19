Гендиректору ООО "Марина" вынесли приговор за стройку в Галерной гавани

Наталья Лукина, генеральный директор ООО "Марина", долгое время демонстративно игнорировала вердикт Арбитражного суда Петербурга, вынесенный ещё летом 2024 года. Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, суд постановил запретить компании любые виды строительных и иных работ на территории охраняемого государством объекта культурного наследия федерального масштаба — "Галерной гавани Гребного порта".
Однако Лукина продолжала извлекать выгоду от размещения хаусботов без необходимого согласования и вела строительство так называемого "плавучего квартала".
Игнорируя предупреждения о возможном уголовном преследовании, руководитель компании последовательно демонстрировала полное пренебрежение судебным решением. Итогом стало постановление Василеостровского районного суда, назначившее Лукиной наказание в виде 340 часов обязательных работ.
Фото: Piter.TV
