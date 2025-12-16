Самозанятым таксистам не из Петербурга упростят получение разрешений

Транспортная комиссия Законодательного собрания одобрила законопроект, отменяющий требование о городской регистрации для водителей. Главное условие — уплата налогов в бюджет Северной столицы.

Транспортная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрила законопроект, упрощающий получение разрешений на перевозки для самозанятых водителей такси. Основное нововведение — отмена требования о наличии регистрации в городе. Ключевым условием для легальной работы станет уплата налогов в бюджет Северной столицы.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Денис Усанов пояснил, что новая мера направлена на легализацию водителей, которые фактически работают в Петербурге, но зарегистрированы в других регионах — например, в Ленинградской области, Нижнем Новгороде или любом другом городе страны. По его словам, возможность получить разрешение открывается для всех, кто трудится в Петербурге, при обязательном условии платить налоги именно здесь.

В настоящее время в городе насчитывается 6 324 самозанятых перевозчика. Законопроект также содержит важное ограничение: водитель должен быть собственником автомобиля — использовать машину жены или родственников не разрешат.

Депутаты поинтересовались, не приведёт ли инициатива к резкому увеличению количества машин на улицах. В Комитете по транспорту заверили, что прироста не будет: в городе установлен потолок в 65 тысяч такси, и новые правила не изменят это ограничение. Более того, существующая квота в 17 тысяч автомобилей, не отвечающих требованиям по локализации (производству в РФ), полностью покрывает потребности самозанятых водителей, которых насчитывается около 7 тысяч человек.

По итогам обсуждения члены комиссии единогласно поддержали инициативу. Законопроект предполагает внесение изменений в закон Санкт-Петербурга "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси".

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Фото: Piter.TV