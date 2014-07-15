С начала года петербургский бюджет пополнился на 685 млрд рублей

Собственные доходы – 667 млрд рублей.

К 1 июля в петербургский бюджет поступило 684,7 млрд рублей. Это 46,8% от годового плана, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Темп роста относительно 2025 года составил 108,9%.

Собственные доходы – 667 млрд рублей, 472 млрд рублей из них сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. Поступления увеличились по НДФЛ (279,4 млрд рублей), налогу на прибыль организаций (192,4 млрд рублей), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (65,7 млрд рублей), имущественным налогам (53,8 млрд рублей) и по акцизам (23 млрд рублей). Расходы казны достигли 698,2 млрд рублей.

Исполнение выше аналогичного периода прошлого года и составляет 42,3%. Рост в абсолютном выражении составил 65,7 млрд рублей. Алексей Корабельников, вице-губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что туризм пополнил петербургский бюджет в 2025 году на 800 млрд рублей.

Фото: Piter.TV