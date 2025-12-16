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Туризм пополнил петербургский бюджет в 2025 году на 800 млрд рублей
Сегодня, 16:36
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Туризм пополнил петербургский бюджет в 2025 году на 800 млрд рублей

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Количество визитов в Северную столицу растет каждый год.

В рамках рабочего совещания губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства итоги развития сферы туризма в 2025 году. Об этом сообщили в Смольном 15 июня.

Количество визитов в Северную столицу растет каждый год. В прошлом году гостями стали 12,5 млн человек, что на 7% больше, чем в 2024-м. Туризм принес в экономику города свыше 800 млрд рублей (+15%). 

В течение последних лет Петербург целенаправленно работал над созданием новых точек притяжения. Одна из них – это Кронштадт, где реализуют проект "Остров фортов". Также градоначальник поставил задачу облегчить иностранным путешественникам оплату проезда в общественном транспорте и адаптацию к отечественным платежным системам. 

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето". 

Фото: Piter.TV 

Теги: туризм, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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