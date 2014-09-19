Средняя ставка по депозитам в России опустилась до 12,86 процента

Максимум в 22,28 процента был зафиксирован в декабре 2024 года.

Крупнейшие игроки банковского сектора, входящие в десятку лидеров по объёму средств физических лиц, продолжают корректировать условия по рублёвым депозитам в сторону уменьшения прибыли для клиентов. Согласно оперативной статистике, опубликованной регулятором, во второй половине июня средний уровень максимальных ставок опустился до отметки 12,86 процента годовых.

Это удешевление сберегательных продуктов стало логическим продолжением курса, который уверенно задавался на протяжении практически всего прошлого года. Исключением был лишь непродолжительный всплеск в ноябре. Нынешний, 2026-й, подтвердил общую нисходящую динамику, хотя темпы снижения стали менее монотонными. Так, в мае показатель в течение двух декад держался на плато — 13,04 процента, однако после этого падение возобновилось, и уже в первых числах июня был преодолён рубеж в 12,97 процента.

Для полноты картины стоит напомнить, что абсолютный максимум был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — тогда ставка достигала 22,28 процента, что стало историческим рекордом за весь период мониторинга.

Помимо средней температуры по рынку, Центральный банк обнародовал данные о дифференциации доходности в зависимости от срока размещения средств (по состоянию на вторую декаду июня 2026 года). Самую высокую ставку сейчас предлагают по депозитам средней длины — от трёх до полугода (12,51 процента). В аутсайдерах оказались долгосрочные контракты сроком более года — там доходность не дотягивает и до 11,36 процента. Продукты на срок до 90 дней и от 90 дней до года дают клиентам 12,39 и 12,37 процента соответственно.

Ранее мы сообщали, что бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv