Фонд поддержки МСП поможет пяти компаниям Петербурга привлечь 625 млн рублей

Поддержку получили экспортёр сельхозкультур, производитель кофе и чая, две торговые компании и логистическое предприятие.

Совет Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга одобрил предоставление поручительств пяти компаниям на общую сумму 287,3 миллиона рублей. Это позволит предприятиям привлечь 625 миллионов рублей на развитие своего бизнеса.

Поддержку города получили крупный экспортёр сельскохозяйственных культур, производитель кофе и чая, две торговые компании, а также предприятие логистической отрасли. В фонде отметили, что спрос на разного рода финансовую поддержку со стороны государства продолжает расти. Это показатель того, что бизнес города развивается и масштабируется. В текущем году благодаря поручительствам Фонда содействия кредитованию петербургские предприниматели смогут привлечь на реализацию своих проектов более 11 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv