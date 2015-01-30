Беглов обсудил с "Народным фронтом" поддержку участников СВО

Губернатор Санкт-Петербурга провел рабочую встречу с руководством регионального исполкома "Народного фронта".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с руководителем регионального исполкома "Народного фронта" Екатериной Кондратьевой. В ходе рабочей встречи стороны обсудили поддержку участников СВО и их семей, развитие молодежных инициатив, а также обработку обращений, поступивших во время Прямой линии с президентом.

По данным городских властей, в 2025 году жители Петербурга направили около 214 тыс. обращений. Волонтеры "Народного фронта" обработали более 42 тыс. из них, сотрудники регионального исполкома приняли в работу почти 3 тыс. обращений, а 486 вопросов уже удалось решить.

Чаще всего жители обращались по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной инфраструктуры, социальной поддержки и здравоохранения. Екатерина Кондратьева отметила, что одним из приоритетных направлений остается помощь участникам специальной военной операции и их семьям, и эта работа ведется совместно с правительством Санкт-Петербурга.

Во время встречи также сообщили, что за первые 6 месяцев года из Петербурга военнослужащим направили более 146 т гуманитарной помощи. Молодежная команда "Народного фронта" оказывает поддержку раненым в госпиталях, ветеранам и семьям военнослужащих. В феврале активисты доставили в Донецк, Харцызск и Мариуполь 1,5 т гуманитарного груза, включая технику, продукты, маскировочные сети и теплые вещи.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что будет участвовать в выборах президента на Украине.

Фото: Смольный