Залужный сообщил Зеленскому о планах участвовать в выборах президента

Бывшего главкома ВСУ называют главным конкурентом Зеленского.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что планирует участвовать в выборах президента. Об этом сообщила "Украинская правда".

В публикации отметили, Залужного вызвали в Киев из Лондона на встречу с Зеленским в июне, она была посвящена потенциальны выборам на Украине.

Глава киевского режима якобы заявил, что существует возможность для организации выборов, но они должны пройти без раскола в обществе. В этой связи он спросил у Залужного, планирует ли тот выдвигать свою кандидатуру на выборах осенью.

Также Зеленский предложил Залужному занять определенные должности в государственном аппарате, если тот откажется от участия в выборах. Однако бывший главком заявил, что не будет этого делать, ведь многие украинцы возлагают на него надежды.

Также Залужного пытались убедить отказаться от участия в выборах глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Вот только их усилия были безуспешны

Ранее Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных президентских выборах.

Фото: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ