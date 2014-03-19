Джон Миршаймер уверен, что вся территория Донбасса отойдет России уже в конце 2026 года.

Одесса может перейти под контроль Вооруженных сил России в ходе боевых действий на украинской территории. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Глена Дизена. Иностранный эксперт пояснил аудитории, что к концу текущего года Москва станет контролировать весь Донбасс.

Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. <…> Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу. Джон Миршаймер, эксперт

Ранее официальный представитель российского президента Владимира путина Дмитрий Песков отмечал, что наша страна продолжает достигать свои цели военными средствами, но это не является предпочтительным путем для руководства. Пресс-секретарь Кремля также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Россия будет добиваться полной победы над противником.

Профессор Миршаймер: РФ отрезала Одессу от Украины.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen