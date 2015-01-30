Новый штаб общественной поддержки заработал на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге начал работу Штаб общественной поддержки "Единой России". На новой площадке планируют обсуждать городские инициативы и проводить общественные мероприятия.

В Санкт-Петербурге начал работу Штаб общественной поддержки "Единой России". Об открытии новой площадки сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Штаб разместился в региональном отделении партии на Невском проспекте, 146. Помимо приемной для жителей, здесь организовали пространство для общения с участием экспертов, представителей бизнеса, общественных, спортивных и культурных организаций.

По словам Александра Бельского, на площадке планируется обсуждать актуальные вопросы развития города, законодательные инициативы, меры поддержки и социальные проекты. Также здесь будут проводить круглые столы, семинары и образовательные мероприятия.

В дальнейшем к работе штаба присоединятся партийные проекты, первичные отделения, Совет сторонников, а также "Молодая Гвардия" и "Народный фронт". Для каждого направления предусмотрят отдельный график работы и мероприятий.

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Фото: Санкт-Петербургское отделение партии "Единая Россия"

