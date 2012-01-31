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На Невском проспекте завершили капремонт исторического здания
Сегодня, 13:09
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На Невском проспекте завершили капремонт исторического здания

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Работы выполнены по программе восстановления фасадов Невского проспекта.

В Петербурге завершен капитальный ремонт фасада дома 126/2Б на Невском проспекте. Об этом сообщили в Смольном 27 июля. 

Зданию 1846 года постройки вернули исторический колорит: фасад вновь стал персиково-желтого цвета с кофейным отливом, а детали – белыми. Также специалисты отремонтировали кирпичную кладку и штукатурный слой, восстановили старинные балконы и проблемные участки торцевой части. Окна и двери в доме не меняли. 

Работы выполнены по программе восстановления фасадов Невского проспекта, включенной в "10 приоритетов развития Петербурга". Всего охватят 87 домов, 34 из которых – объекты культурного наследия.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура потребовала отремонтировать два дома в Колпино. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: невский проспект, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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