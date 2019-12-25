Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать два дома в Колпино

Были выявлены многочисленные трещины и отслоения, а также повсеместное крошение облицовки.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Как рассказали 24 июля в надзорном ведомстве, состояние фасадов домов 4 и 8 на улице Красных Партизан не соответствует нормативам. Были выявлены многочисленные трещины и отслоения, а также повсеместное крошение облицовки.

Прокуратура внесла представление в адрес управляющей организации с требованием провести ремонтно-восстановительные работы. Фактическое устранение нарушений контролируют.

Ранее на Piter.TV: по требованию прокуратуры в Транспортном переулке отремонтировали асфальт. На проезжей части имелись дефекты, которые затрудняли движение автомобилей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга