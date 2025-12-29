По требованию прокуратуры в Транспортном переулке отремонтировали асфальт

На проезжей части имелись дефекты, которые затрудняли движение автомобилей.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что участок Транспортного переулка находился в плохом состоянии: на проезжей части имелись дефекты, которые затрудняли движение автомобилей, рассказали в надзорном ведомстве 21 июля.

Прокурор вносил представление в адрес ответственной организации. По результатам рассмотрения претензий подрядчик провел ремонтные работы.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка, упавшая на "Политехнической" из-за гололеда, получит 100 тыс. рублей. Причиной травмирования стала некачественная уборка площадки, прилегающей к ступеням.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга