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По требованию прокуратуры в Транспортном переулке отремонтировали асфальт
Сегодня, 14:55
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По требованию прокуратуры в Транспортном переулке отремонтировали асфальт

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На проезжей части имелись дефекты, которые затрудняли движение автомобилей.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что участок Транспортного переулка находился в плохом состоянии: на проезжей части имелись дефекты, которые затрудняли движение автомобилей, рассказали в надзорном ведомстве 21 июля. 

Прокурор вносил представление в адрес ответственной организации. По результатам рассмотрения претензий подрядчик провел ремонтные работы. 

Ранее на Piter.TV: пенсионерка, упавшая на "Политехнической" из-за гололеда, получит 100 тыс. рублей. Причиной травмирования стала некачественная уборка площадки, прилегающей к ступеням. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: асфальт, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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