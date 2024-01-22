Пенсионерка, упавшая на "Политехнической" из-за гололеда, получит 100 тыс. рублей

Причиной падения стала плохая уборка площадки, прилегающей к ступеням, со стороны подрядной организации.

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки с инвалидностью. В январе пожилая женщина, спускаясь по пандусу около станции "Политехническая", поскользнулась и упала, получив телесные повреждения. Причиной стала плохая уборка площадки, прилегающей к ступеням, со стороны подрядной организации, выяснило надзорное ведомство.

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с общества с ограниченной ответственностью компенсации морального вреда. Просьбу удовлетворили, потерпевшей выплатят 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура помогает инвалиду вернуть деньги за льготный препарат.

Фото: Piter.TV