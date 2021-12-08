Петербургская прокуратура помогает инвалиду вернуть деньги за льготный препарат

Медикамент не выдавался потерпевшему с апреля.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку по обращению 52-летнего инвалида. Мужчина имеет право на льготное лекарство, однако с апреля медикамент ему не выдавался, и потерпевший покупал препарат за собственные средства, сообщили в надзорном ведомстве 21 июля.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и денежных средств, которые были потрачены на самостоятельную покупку лекарства. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление инвалида. Между жильцами коммунальной квартиры на улице Седова произошел конфликт.

Фото: Piter.TV