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Петербургская прокуратура помогает инвалиду вернуть деньги за льготный препарат
Сегодня, 9:45
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Петербургская прокуратура помогает инвалиду вернуть деньги за льготный препарат

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Медикамент не выдавался потерпевшему с апреля.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку по обращению 52-летнего инвалида. Мужчина имеет право на льготное лекарство, однако с апреля медикамент ему не выдавался, и потерпевший покупал препарат за собственные средства, сообщили в надзорном ведомстве 21 июля. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и денежных средств, которые были потрачены на самостоятельную покупку лекарства. В настоящее время документ находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление инвалида. Между жильцами коммунальной квартиры на улице Седова произошел конфликт.

Фото: Piter.TV 

Теги: инвалидность, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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