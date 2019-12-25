Петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление инвалида

Между жильцами коммунальной квартиры на улице Седова произошел конфликт.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью. Об этом рассказали 20 июля в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года между жильцами коммунальной квартиры на улице Седова произошел конфликт. Во время ссоры 51-летняя женщина высказала в адрес потерпевшего оскорбительные выражения, унизившие его честь и достоинство. По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

После рассмотрения материалов горожанку привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: на 4,5 тыс. рублей оштрафован мужчина, оскорбивший женщину в Петербурге. В этом случае оскорбление содержалось в электронном письме.

Фото: Piter.TV