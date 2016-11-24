На 4,5 тыс. рублей оштрафован мужчина, оскорбивший женщину в Петербурге

Оскорбление содержалось в электронном письме.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению женщины об оскорблении. В мае 61-летний мужчина направил знакомой электронное письмо, в котором содержались оскорбительные выражения, унизившие честь и достоинство заявительницы.

Как рассказали в надзорном ведомстве, прокуратура возбудила в отношении оскорбившего дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: конфликт между поставщиком мебели и продавцом на улице Фучика закончился штрафом за оскорбление. Причина недопонимания – диваны. Было возбуждено дело по той же статье.

Фото: Piter.TV