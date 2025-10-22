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Конфликт между поставщиком мебели и продавцом на Фучика закончился штрафом за оскорбление
Сегодня, 14:53
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Конфликт между поставщиком мебели и продавцом на Фучика закончился штрафом за оскорбление

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Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении. В феврале в магазине мебели и интерьера на улице Фучика между поставщиком и продавцом произошел конфликт. Мужчина нецензурно оскорблял заявительницу, унижая ее честь и достоинство. Причина недопонимания – диваны, рассказали 9 июля в надзорном ведомстве. 

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Злоумышленника привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: мужчина угрожал оппоненту пистолетом в ходе конфликта в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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