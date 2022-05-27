На транспорте Петербурга появятся контролеры с гербом города на форме

Контролеры Петербурга сменят форму и получат новый городской символ.

В Санкт-Петербурге началось обновление форменной одежды контролеров-ревизоров СПб ГКУ "Организатор перевозок". Сотрудники получат новый отличительный знак — шеврон с изображением герба города, который разместят на рукавах курток и рубашек. Для летнего и зимнего комплектов формы разработали два варианта шевронов — в светлом и темном исполнении. Всего в штате учреждения работают около 500 контролеров, поэтому потребуется заменить такое же количество комплектов одежды. Полностью обновить форму планируют в течение полугода. В "Организаторе перевозок" отметили, что новый элемент формы должен повысить узнаваемость сотрудников на маршрутах и подчеркнуть их принадлежность к городской транспортной системе. Ежедневно на линии выходят около 100 бригад контролеров, в составе которых работают примерно 200 специалистов. Перед началом работы сотрудники проходят профессиональную подготовку, включая обучение разрешению конфликтных ситуаций и правилам общения с пассажирами. В учреждении сообщили, что пассажиры все чаще оставляют положительные отзывы о работе контролеров. Горожане отмечают их вежливость, помощь в нестандартных ситуациях, поддержку пассажиров с ограниченными возможностями, поиск забытых вещей и помощь туристам с навигацией. Директор СПб ГКУ "Организатор перевозок" Виталий Войнов заявил, что обновление формы связано с задачей повысить доверие пассажиров к сотрудникам общественного транспорта. По его словам, контролеры должны восприниматься не только как проверяющие, но и как помощники, готовые оказать поддержку людям в сложных ситуациях.

Фото: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Организатор перевозок"