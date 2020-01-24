Мужчина угрожал оппоненту пистолетом в ходе конфликта в Кронштадте

Житель Кронштадта доставлен в отдел полиции после конфликта на Цитадельском шоссе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне.
Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает прохожему предметом, похожим на пистолет. На месте происшествия задержали 42-летнего злоумышленника, который в ходе ссоры, возникшей после сделанного замечания, направил в сторону 34-летнего потерпевшего травматический пистолет.
В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. При досмотре были изъяты оружие и 24 патрона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: молодой человек выстрелил в мужчину в ходе конфликта в Волхове.
Фото: Piter.TV
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