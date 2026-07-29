Правовой статус музеев России обсудили в Эрмитаже

В законодательстве страны нет четкого определения, какие организации являются музеями.

В Государственном Эрмитаже в рамках конференции, которая посвящена вопросам развития культуры, обсудили правовой статус российских музеев, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 июля.

По словам генерального директора петербургского Эрмитажа Михаила Пиотровского, в законодательстве страны нет четкого определения, какие организации являются музеями. Сейчас так могут называться и сувенирные лавки, и туристические точки. В профессиональном сообществе уже готовят соответствующие инициативы: планируется не только регламентировать базовые понятия, но и создать единую систему реставрации и страхования экспонатов.

Подготовлены материалы для законодательных инициатив – льготы с компенсациями. У нас есть предложения по страхованию, изменение правил госзаказа. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа

Отмечается, что в июне Эрмитаж признали общеизвестным товарным знаком. Этот статус наделяет музей правовыми механизмами, помогающими защитить его имя и экспонаты от незаконного использования.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV