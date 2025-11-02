В Эрмитаже вечерние сеансы станут в 1,7–2,4 раза дешевле дневных

Задача новой системы – перераспределить потоки посетителей.

Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать систему регулирования потоков посетителей. В связи с этим изменится стоимость билетов в зависимости от времени посещения, сообщили в пресс-службе музея.

В учреждении отметили, что такие нововведения необходимы, так как до 80% посетителей приходят в Главный музейный комплекс с 11 до 16 часов и это создаёт критическую нагрузку на инфраструктуру.

В высокий летний сезон, когда возрастают температуры, проблема усугубляется и посещение в самые популярные часы становится менее комфортным для гостей. Задача новой системы – перераспределить потоки, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и музейных пространств. Пресс-служба Эрмитажа

С 14 июля вводится гибкая система билетов. Вечерние сеансы станут в 1,7–2,4 раза дешевле дневных.

Вторник, пятница, суббота:

Сеансы с 11:00 – 1200 рублей

Сеансы с 16:00 – 700 рублей

Сеансы с 18:00 – 500 рублей

Среда, четверг, воскресенье:

Сеансы с 11:00 – 1200 рублей

Сеансы с 16:00 – 700 рублей

При этом, новая система не затрагивает билеты для льготных категорий.

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Фото: Piter.tv