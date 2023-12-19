Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Музей и железнодорожная компания подписали документ, предусматривающий поддержку выставок, реставрационных и просветительских программ.

На Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и компанией "Российские железные дороги". Документ подписали генеральный директор музея Михаил Пиотровский и глава РЖД Олег Белозёров.

Соглашение предполагает участие железнодорожного перевозчика в различных проектах музея — поддержку выставочной деятельности, реставрационных работ и образовательных инициатив. Выбор партнёра не случаен: в этом году исполняется 230 лет со дня рождения Николая I, который не только способствовал созданию железнодорожной сети в России, но и открыл Эрмитаж для публики. Именно эта историческая связь станет основой для первой совместной выставки, посвящённой истории железных дорог и вкладу императора в транспортную инфраструктуру страны.

Как отметил Михаил Пиотровский, сотрудничество с РЖД имеет давнюю историю — с 2004 года, когда был подписан протокол о намерениях. Одним из значимых результатов совместной работы стала реставрация панорамы Транссибирской железной дороги, созданной художником Павлом Пясецким. Олег Белозёров добавил, что соглашение не является закрытым, и в процессе работы появляются новые идеи. Он также уточнил, что сотрудничество будет развиваться в течение года и затронет не только перевозки, но и размещение экспонатов, а также выбор локаций для совместных проектов.