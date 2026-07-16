Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае

В РЖД рассказали об изменении нескольких маршрутов из-за восстановительных работ.

Девять пассажирских поездов в настоящее время задерживаются в пути из-за проведения восстановительных работ на перегоне "Кишерть - Шумково" в Пермском крае. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Российских железных дорог. Специалисты пояснили, что в ночь на 16 июля на участке зафиксирован сход составов. По данным от представителей Свердловской железной дороги, 15 июля в 23.31 вечера по московскому времени на двухпутном электрифицированном участке "Кишерть – Шумково" сошли вс рельсов шесть вагонов и одной секция локомотива грузового состава. В результате инцидента никто не пострадал.

В связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть - Шумково Свердловской железной дороги в пути следования задерживаются пассажирские поезда. сообщение от РЖД

Несколько поездов проследуют по измененным маршрутам. Они пройдут через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут на станции Пермь. Речь идет о поездах под номерами №73 "Тюмень – Санкт-Петербург", №69 "Чита – Москва", №149 "Челябинск – Санкт-Петербург", №109 "Новый Уренгой – Москва". Поезда №1 "Владивосток – Москва", №85 "Серов – Москва" проследуют измененным маршрутом. Поезда №72 "Санкт-Петербург – Екатеринбург", №2 "Москва – Владивосток" и №802 "Пермь – Екатеринбург" будут идти через железодорожные станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут у Екатеринбурга.

Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. сообщение от РЖД

Число "Ласточек" между Петербургом и Выборгом увеличат по выходным.

Фото и видео: Уральская транспортная прокуратура