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Число "Ласточек" между Петербургом и Выборгом увеличат по выходным
Сегодня, 15:38
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Число "Ласточек" между Петербургом и Выборгом увеличат по выходным

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Количество скоростных составов вырастет до 15.

С 11 июля до 30 сентября по выходным дням назначается дополнительная пара пригородных поездов "Ласточка" по маршруту из Петербурга в Выборг и обратно. Количество скоростных составов вырастет до 15, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы. 

Поезд №7927 отправится с Финляндского вокзала в 11:10, прибытие – в 12:22. Состав №7928 поедет из Выборга в 17:57, а вернется в 19:10. Предусмотрены следующие остановки: Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви. 

Актуальную информацию можно уточнить на станциях и вокзалах, в мобильных приложениях и на сайте АО "СЗППК"

Ранее на Piter.TV: из Петербурга запустят поезд в Анапу с 16 июля. График движения состава – через день. Первый рейс отправится в следующий четверг в 01:40. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, ласточка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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