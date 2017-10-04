Число "Ласточек" между Петербургом и Выборгом увеличат по выходным

Количество скоростных составов вырастет до 15.

С 11 июля до 30 сентября по выходным дням назначается дополнительная пара пригородных поездов "Ласточка" по маршруту из Петербурга в Выборг и обратно. Количество скоростных составов вырастет до 15, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Поезд №7927 отправится с Финляндского вокзала в 11:10, прибытие – в 12:22. Состав №7928 поедет из Выборга в 17:57, а вернется в 19:10. Предусмотрены следующие остановки: Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.

Актуальную информацию можно уточнить на станциях и вокзалах, в мобильных приложениях и на сайте АО "СЗППК".

Ранее на Piter.TV: из Петербурга запустят поезд в Анапу с 16 июля. График движения состава – через день. Первый рейс отправится в следующий четверг в 01:40.

Фото: Piter.TV