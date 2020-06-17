На Финляндском направлении 25 июня сократят составность поездов "Ласточка" для техобслуживания

Изменения коснутся отдельных рейсов, курсирующих между Петербургом и Выборгом.

В связи с необходимостью технического обслуживания электропоездов "Ласточка" Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) информирует о временном изменении количества вагонов в составе. Изменения коснутся отдельных рейсов, курсирующих между Петербургом и Выборгом.

Сокращение состава будет действовать с 10 до 8 вагонов на следующих рейсах:

№7906: Выборг — Финляндский вокзал (отправление из Выборга в 10:48).

№7105: Финляндский вокзал — Каннельярви (отправление в 14:26).

№7110: Каннельярви — Финляндский вокзал (отправление в 16:06).

№7921: Финляндский вокзал — Выборг (отправление в 18:09).

№7924: Выборг — Финляндский вокзал (отправление в 20:44).

№7102: Выборг — Финляндский вокзал (отправление в 05:00).

№7901: Финляндский вокзал — Выборг (отправление в 07:55).

№7904: Выборг — Финляндский вокзал (отправление в 09:28).

№7907: Финляндский вокзал — Выборг (отправление в 11:25).

№7910: Выборг — Финляндский вокзал (отправление в 13:02).

№7917: Финляндский вокзал — Выборг (отправление в 15:40).

№7920: Выборг — Финляндский вокзал (отправление в 18:20).

№7923: Финляндский вокзал — Выборг (отправление в 20:05).

Как пояснили в СЗППК, данная мера является необходимой для проведения плановых работ. Она позволит сохранить действующее расписание движения и обеспечить перевозку пассажиров без отмены указанных рейсов.

Ранее мы сообщили о том, что за 5 месяцев "Ласточки" перевезли более 32 тыс. пассажиров из Петербурга в Старую Руссу.

Фото: Piter.TV