За 5 месяцев "Ласточки" перевезли более 32 тыс. пассажиров из Петербурга в Старую Руссу

В компании также напомнили пассажирам о доступных способах покупки билетов.

В период с января по май текущего года скоростные поезда "Ласточка", курсирующие между Петербургом и Старой Руссой, перевезли 32,6 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании также напомнили пассажирам о доступных способах покупки билетов. Их можно приобрести на официальном сайте РЖД, через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", а также с помощью веб-приложения и в кассах вокзалов.

Для сравнения, ранее сообщалось, что за аналогичный период поезда "Ласточка" на другом популярном маршруте – до Сортавалы – перевезли почти 70 тысяч человек.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ показали "купе будущего" РЖД с сенсорными экранами.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"