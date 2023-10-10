Из Петербурга запустят поезд в Анапу с 16 июля

В июле стартуют три новых железнодорожных маршрута, связывающих Москву и Петербург с южными городами России. С 16 июля начнёт курсировать сквозной поезд из Северной столицы в Анапу, а с 10 июля — ежедневный рейс Москва – Новороссийск.

В середине лета 2026 года пассажиры из Санкт-Петербурга и Москвы получат дополнительные возможности для поездок на юг страны. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" анонсировала запуск трёх новых железнодорожных направлений, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Один из составов уже вышел на линию. Речь идёт о поезде №153/154, связывающем Москву и Ростов-на-Дону. Первый рейс из донской столицы уже прибыл в Москву. Отправление из столицы теперь будет ежедневным в 20:00. С 16 июля начнёт ходить сквозной поезд №177/178 из Санкт-Петербурга в Анапу. График движения — через день. Первый рейс из Северной столицы отправится 16 июля в 01:40, а обратный — из Анапы 18 июля в 04:17.

Ежедневным с 10 июля станет маршрут №433/434 Москва – Новороссийск. Отправление первого состава из Москвы запланировано на 17:45 10 июля, из Новороссийска — на то же время 12 июля. Билеты на все три направления поступят в продажу за 30 суток до даты отправления.

Ранее мы сообщали, что поезда из Петербурга в Крым будут следовать по новому маршруту.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)