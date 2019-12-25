"Как будто я в тюрьме". Итальянца впечатлила поездка на поезде в России

Пользователи Сети оценили искреннюю реакцию иностранцев на отечественный сервис.

Живущий в России итальянец устроил для отца поездку в ретро-поезде. Иностранный гость в шутку назвал эту поездку "жизнью в тюрьме", сообщил Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Итальянец купил билет на российском ретро-поезде, чтобы показать его своему отцу. Реакцию родственника он фиксировал на видео.

Поездка в современном комфортабельном поезде точно не запомнилась бы так ярко. Как думаете, я правильно поступил? Автор ролика.

На кадрах его отец говорит, что боится смотреть на этот поезд и чувствует "как будто он в тюрьме". Мужчина также пошутил, что предпочел бы ночевать в коридоре состава. Кроме того, итальянец обратил внимание, что для подъема на верхнюю полку понадобится подъемный кран.

В комментариях под роликом комментаторы порадовались за итальянцев, которые приобщились к российской культуре.

Ранее мы сообщали, что количество визитов иностранных гостей в Петербург растет каждый год.

Фото: Telegram/ "Крыша ТурДома".