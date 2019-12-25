Туристы до смерти затискали выбросившегося на берег Анапы дельфина

Десятки людей окружили морского обитателя, приняв его неподвижность за дружелюбие.

Туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти. Люди постоянно трогали млекопитающее и фотографировались с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на мелководье выбросило дельфина и отдыхающие посчитали, что животное хочет с ними подружиться. Сначала они играли с пострадавшим млекопитающим, а потом пытались самостоятельно вернуть его в воду.

Одна девушка попросила не трогать дельфина, но ее просьбу проигнорировали. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они констатировали его гибель.

Специалисты научно-экологического центра "Дельфа" предположили, что животное было ослаблено или страдало от болезни, ведь здоровые особи не выбрасываются на берег.

По их словам, в таком состоянии дельфина ни в коем случае нельзя трогать. Поэтому туристы, вероятно, приближали гибель вместо того, чтобы сразу вызвать спасателей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)