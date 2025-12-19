Последний путь питомцев: что происходит с умершими животными в Ленинградском зоопарке

В учреждении погибли якутские коровы.

Накануне стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке скончались якутские корова Сахая и бык Мааны. Мы выложили пост о случившемся в сообщество Piter.TV во "ВКонтакте", и один из читателей задался вопросом, что происходит с умершими животными в учреждении. За ответом мы обратились в зоопарк.

Мы всегда делаем вскрытие и потом передаем специальной организации, с которой у нас договор. Они, скорее всего, кремируют, точно не захоранивают. Анна Чугунова, пресс-секретарь Ленинградского зоопарка

Якутским коровам было по 18 и 17 лет. К такому возрасту у них обострились различные заболевания. У Сахаи диагностировали тяжелую форму онкологического заболевания, а у Мааны развились выраженные поражения суставов.

Последние годы жизни животные провели в окружении еще большей любви и заботы: ветеринары сделали все возможное. Киперы радовали коров игрушками и чесалками, старались как можно больше общаться с ними.

Как вспоминают сотрудники, у Мааны был мягкий и добрый характер. В отличии от Сахаи, Мааны до последних дней любил различные игрушки. Больше всего ему нравились крупные пластиковые шары, а также елки, которые он с энтузиазмом бодал и не прочь был насадить на рога. Ленинградский зоопарк

Сахая прибыла в Петербург в 2007 году из зоопарка Орто-Дойду, а Мааны – в 2008 году.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка