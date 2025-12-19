В Ленинградском зоопарке умерли якутские коровы Мааны и Сахая

Якутские долгожители Ленинградского зоопарка не пережили возрастные болезни.

В Ленинградском зоопарке сообщили о гибели якутских коров Мааны и Сахая, которые содержались в учреждении более десяти лет и достигли преклонного для своей породы возраста. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка.

По данным учреждения, Мааны было 18 лет, Сахае 17 лет. К моменту смерти у животных наблюдалось ухудшение состояния здоровья, связанное с возрастными изменениями. В зоопарке уточнили, что у Сахаи диагностировали тяжелую форму онкологического заболевания, а у Мааны развились выраженные возрастные поражения суставов.

Ветеринарные специалисты зоопарка проводили поддерживающее лечение и наблюдение за состоянием животных. В учреждении сообщили, что врачи использовали все доступные методы, чтобы сохранить качество жизни коров и продлить ее максимально возможный срок.

Сахая была доставлена в Ленинградский зоопарк в 2007 году из зоопарка "Орто-Дойду", Мааны прибыл в Санкт-Петербург годом позже, в 2008 году.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

