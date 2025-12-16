Истязателей детей в Петербурге отправили в колонию на 6–6.5 лет

Ранее мужчин оштрафовали за нелегальную миссионерскую деятельность и хотели выслать, но потом предъявили уголовное обвинение.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор троим мужчинам, которых следствие назвало исламскими "миссионерами". Гражданин Таджикистана Шарофиддин Рахматов, турок Шабан Динчер и азербайджанец Фазли Агаев истязали четырёх детей, переданных им на обучение.

По данным объединённой пресс-службы судов, мужчины целенаправленно и систематически оскорбляли, унижали и наносили увечья несовершеннолетним. В общей сложности детям было нанесено 246 ударов. Помимо физического воздействия, на ребят оказывалось психическое давление через оскорбления.

Ранее всех троих уже штрафовали на 30 тысяч рублей за организацию нелегальной миссионерской деятельности и приняли решение о выдворении из России. Однако после выявления новых деталей следствие предъявило уголовное обвинение вместо административного. На суде Рахматов и Динчер признали вину, а Агаев отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Суд отправил всех троих в колонию общего режима. Динчер получил 6.5 лет лишения свободы, Рахматов и Агаев — по 6 лет каждый.

Ранее мы сообщили о том, что экс главу угрозыска Петербурга отправили в колонию на 5 лет.

Фото: Piter.TV