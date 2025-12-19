  1. Главная
Сегодня, 14:27
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка получила новогоднее угощение

Изначально она хотела достать наполнение аккуратно, но выиграло желание быстрее добраться до лакомства.

В Ленинградском зоопарке белой медведице Хаарчаане вручили новогодний сюрприз в "черном ящике". Изначально она хотела достать наполнение аккуратно, но выиграло желание быстрее добраться до лакомства, рассказали в учреждении 16 января. 

На видео Хаарчаана так и не показала, какой вкусный подарок получила, лишь тихонечко начала поедать его, прикрывшись коробкой. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее на Piter.TV: зоопарк показал возмущенного агути Оливера. Питомцу не понравилось, что из его "заначек" забрали ореховую скорлупу.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

