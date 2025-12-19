Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка получила новогоднее угощение

В Ленинградском зоопарке белой медведице Хаарчаане вручили новогодний сюрприз в "черном ящике". Изначально она хотела достать наполнение аккуратно, но выиграло желание быстрее добраться до лакомства, рассказали в учреждении 16 января.
На видео Хаарчаана так и не показала, какой вкусный подарок получила, лишь тихонечко начала поедать его, прикрывшись коробкой.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)
