Ленинградский зоопарк показал возмущенного агути Оливера

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 15 января показали оливкового агути Оливера. Киперы пришли в вольер грызуна, чтобы обновить корма и прибраться, но он устроил возмущенный топот задними лапами.
Оливеру не понравилось, что из его "заначек" забирают ореховую скорлупу. Какое расточительство – такие сокровища выбрасывать!
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Ранее на Piter.TV: зоопарк показал устойчивых к холодам японских макак. Пережить стужу обезьянам помогают густой подшерсток и "запас" жира.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)
