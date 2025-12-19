Ленинградский зоопарк показал возмущенного агути Оливера

Оливеру не понравилось, что из его "заначек" забирают ореховую скорлупу.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 15 января показали оливкового агути Оливера. Киперы пришли в вольер грызуна, чтобы обновить корма и прибраться, но он устроил возмущенный топот задними лапами.

Оливеру не понравилось, что из его "заначек" забирают ореховую скорлупу. Какое расточительство – такие сокровища выбрасывать! Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее на Piter.TV: зоопарк показал устойчивых к холодам японских макак. Пережить стужу обезьянам помогают густой подшерсток и "запас" жира.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)