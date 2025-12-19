Ленинградский зоопарк показал устойчивых к холодам японских макак

Пережить стужу обезьянам помогают густой подшерсток и "запас" жира.

Ленинградский зоопарк показал японских макак: только они из всех приматов живут в уличном вольере всю зиму. В дикой природе эти обезьяны живут на севере Японии, сообщили в учреждении 14 января.

Пережить стужу макакам помогают густой подшерсток и "запас" жира. Животные жмутся друг к другу, прячутся от ветра, а также греются в горячих источниках. В зоопарке Петербурга у обезьянок есть отапливаемый домик.

Приходите к нам в гости посмотреть, как большая семья обезьян, отец Киото, мать Мия и их детеныши Акира, Сабуро и Саюри, проводят свои снежные будни в Петербурге! Пресс-служба зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)