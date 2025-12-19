Хищники Ленинградского зоопарка распаковали свои новогодние подарки

Счастливчиками оказались черный ягуар, харза, львы, енот и пума.

Праздники уже закончились, однако подарки для хищников остались в Ленинградском зоопарке. Счастливчиками оказались черный ягуар, харза, львы, енот и пума, рассказали 12 января в учреждении.

Угощения были спрятаны в крафтовые коробки и пакеты и украшены еловыми ветками, а также гроздьями рябины. Но обитателям, конечно, важнее начинка.

Смотрите видео и наслаждайтесь шуршащей распаковкой с довольными обитателями зоопарка! Пресс-служба зоопарка Петербурга

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)