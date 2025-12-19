  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
23
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хищники Ленинградского зоопарка распаковали свои новогодние подарки

0 0

Счастливчиками оказались черный ягуар, харза, львы, енот и пума.

Праздники уже закончились, однако подарки для хищников остались в Ленинградском зоопарке. Счастливчиками оказались черный ягуар, харза, львы, енот и пума, рассказали 12 января в учреждении. 

Угощения были спрятаны в крафтовые коробки и пакеты и украшены еловыми ветками, а также гроздьями рябины. Но обитателям, конечно, важнее начинка. 

Смотрите видео и наслаждайтесь шуршащей распаковкой с довольными обитателями зоопарка! 

Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке развеяли стереотипы о негативных качествах жаб. Они помогают контролировать популяцию вредных насекомых и моллюсков, уничтожая за одну ночь десятки мелких существ. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

Теги: ленинградский зоопарк, подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии