В Ленинградском зоопарке развеяли стереотипы о негативных качествах жаб

Telegram-канал Ленинградского зоопарка напомнил читателям, что обычные земноводные — жабы, вопреки стереотипам о негативных качествах, играют существенную положительную роль в природных экосистемах.

Именно жабы помогают контролировать популяцию вредных насекомых и моллюсков, уничтожая за одну ночь десятки мелких существ. Сами они входят в пищевую цепь, выступая пищей для многих хищников — птиц, ежей, змей и других животных.

Посмотреть на живых представителей семейства жаб можно в Ленинградском зоопарке, где содержатся виды, такие как жаба ага и колорадская жаба. Их можно увидеть в специальном павильоне "Экзотариум".

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка