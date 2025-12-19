  1. Главная
Сегодня, 17:25
В Ленинградском зоопарке развеяли стереотипы о негативных качествах жаб

Telegram-канал Ленинградского зоопарка напомнил читателям, что обычные земноводные — жабы, вопреки стереотипам о негативных качествах, играют существенную положительную роль в природных экосистемах.

Именно жабы помогают контролировать популяцию вредных насекомых и моллюсков, уничтожая за одну ночь десятки мелких существ. Сами они входят в пищевую цепь, выступая пищей для многих хищников — птиц, ежей, змей и других животных.

Посмотреть на живых представителей семейства жаб можно в Ленинградском зоопарке, где содержатся виды, такие как жаба ага и колорадская жаба. Их можно увидеть в специальном павильоне "Экзотариум".

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк будет закрыт 12 января.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

