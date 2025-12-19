Ленинградский зоопарк будет закрыт 12 января

В другие дни учреждение работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00.

В Ленинградском зоопарке 12 января состоится санитарный день, поэтому учреждение будет закрыто для гостей. В другие дни оно работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка