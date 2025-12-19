  1. Главная
Ленинградский зоопарк будет закрыт 12 января
Сегодня, 12:58
Ленинградский зоопарк будет закрыт 12 января

В другие дни учреждение работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00.

В Ленинградском зоопарке 12 января состоится санитарный день, поэтому учреждение будет закрыто для гостей. В другие дни оно работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00. 

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке раскрыли правду о лисах. В естественной среде обитания они ведут хищнический образ жизни: охотятся на мелких животных и насекомых, а также поедают растительность. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

