Хантавирус и норовирус атакуют туристов в Европе

На круизных судах зафиксированы вспышки инфекций: один пассажир скончался от хантавируса, десятки заболели. Врачи советуют путешественникам быть осторожными и иметь при себе энтеросорбенты.

Этим летом отдых в Европе может обернуться серьёзной опасностью для российских туристов. На круизных судах объявляют карантин из-за вспышек инфекций. Особую тревогу вызывает хантавирус, обнаруженный на лайнере MV Hondius. Один пассажир скончался прямо на борту, ещё несколько человек переносят болезнь в тяжёлой форме. Большинство туристов покинули судно до того, как его закрыли на карантин, и разъехались по разным странам. Теперь врачи пытаются отследить все контакты заражённых, пишет АиФ.

Хантавирус поражает внутреннюю оболочку кровеносных сосудов и вызывает геморрагическую лихорадку с сильной интоксикацией. Кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин объяснил, что вирусное отравление бьёт по всем системам организма: страдают почки, печень, водно-солевой баланс, разрушаются сосуды. Обычно болезнь передаётся от грызунов, а не от человека к человеку, но заразиться можно через загрязнённую воду или еду.

Ещё одна угроза — норовирус. 13 мая во Франции изолировали пассажиров лайнера компании Ambassador Cruise Line. Один пожилой турист скончался, а у пятидесяти человек обнаружили инфекцию, вызывающую острый гастроэнтерит с мучительной диареей.

Медики советуют класть в дорожную аптечку энтеросорбент широкого спектра (например, на основе полиметилсилоксана полигидрата или диоксида кремния). По словам Зиннатуллина, такие препараты эффективны при диарейном синдроме любой природы, включая ротавирусы. Они связывают токсины и выводят их, останавливая внутреннее отравление. При первых признаках кишечного расстройства нужно немедленно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV