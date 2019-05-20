Туристов предупредили о последствиях выноса еды из отелей

Такие действия могут расценить как хищение

Попытки выносить еду из отелей, работающих по системе "все включено", могут привести к конфликту с администрацией и даже обернуться разбирательством с правоохранительными органами. Об этом предупредил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, пишет News.ru.

По его словам, формат All Inclusive предусматривает неограниченное потребление еды и напитков только на территории гостиницы и в период проживания. Однако систематический вынос продуктов, особенно в больших объемах, персонал может расценить как присвоение имущества отеля.

Эксперт отметил, что если постоялец регулярно складывает еду в контейнеры и выносит ее за пределы ресторана, администрация вправе потребовать возместить стоимость продуктов. В случае отказа представители гостиницы могут обратиться в правоохранительные органы.

Абасов подчеркнул, что туристам стоит соблюдать правила проживания, чтобы избежать конфликтов и возможных юридических последствий.

Фото: unsplash (Ignat Kushnarev)