Память жертв геноцида пропишут в законе о патриотическом воспитании Петербурга

Закон о патриотическом воспитании дополнят словами о жертвах геноцида.

В Законодательном собрании Петербурга появилась инициатива дополнить городской закон о патриотическом воспитании положением об уважении к памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Анастасия Мельникова, Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки подготовлены с учётом основ государственной политики в области исторического просвещения, утверждённых указом президента от 8 мая 2024 года. Парламентарии предлагают актуализировать цели патриотического воспитания в городе, сделав акцент на сохранении уважения к памяти погибших при защите Отечества и жертв геноцида в период 1941–1945 годов. Авторы уверены, что принятие закона будет способствовать формированию гражданственности и патриотизма, а также укреплению духовно-нравственных основ общества.

Напомним, в декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа. В 2026 году эта дата отмечалась впервые. Выбор дня связан с указом президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, который зафиксировал факты массового уничтожения мирного населения на оккупированных территориях. Ранее, в 2022 году, Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда актом геноцида.