Андрис Спрудс объяснил что в реальности имел в виду Андрис Кулбергс.

Бывший министр обороны Латвии Андрис Спрудс опроверг заявление действующего премьер-министра прибалтийской станы Андриса Кулбергса о том, что военное ведомство приобрело антидроновое оборудование, но при этом забыло купить боеприпасы к нему. Свою точку зрения бывший глава профильной структуры изложил в комментарии для местного новостного портала Delfi. Высокопоставленный гость уверен, что его коллега сейчас распространяет в СМИ дезинформацию. Он заметил, что никакое оборудование не забывалось, как и боеприпасы. В конкретном случае речь идет о "дронах-перехватчиках", закупаемых у собственной промышленности.

Мы закупаем, тестируем, а первые партии закупили уже в конце 2025 года. Первые испытания дронов-перехватчиков прошли в октябре 2025 года, а в конце 2025 года мы получили первые дроны-перехватчики. После этого мы также подписали соглашение о закупке значительно большего количества дронов, в том числе у Origin Robotics, но не только. Андрис Спрудс, экс-глава Минобороны Латвии

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