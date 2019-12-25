Преступник в 2022 году лишил жизни 10 человек.

В Московской области состоялось заседание суда по делу обвиняемого в серии убийств и изнасилований Алексея Гаськова. Маньяка приговорили к пожизненному сроку, сообщил 360.ru.

В понедельник, 28 сентября, Московский областной суд рассмотрел дело и отправил опасного преступника в колонию особого режима. Несостоявшийся актер Гаськов совершал изнасилования и убийства в 2002 году в трех регионах России, включая Подмосковье. От его рук погибли 10 человек – среди них две несовершеннолетние девушки и мужчина.

Одной из жертв маньяка стала 22-летняя гражданка Перу Каролина Агнес Сантестебан, которая приехала постигать тонкости искусство хореографии в Московском государственном институте культуры. Тело девушки обнаружили через девять дней после убийства.

Подмосковная прокуратура запросила для 51-летнего Гаськова пожизненное заключение. В ходе судебного процесса маньяк полностью признал свою вину.

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