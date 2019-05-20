Ленобласть вошла в число самых востребованных туристических направлений лета

Регион оказался в числе лидеров по росту турпотока.

Ленинградская область вошла в четверку российских регионов, показавших наибольший рост туристического потока летом 2026 года. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По оценкам экспертов, вместе с Ленинградской областью лидерами по увеличению числа туристов стали Карелия, Калининградская область и Подмосковье.

Специалисты связывают высокий интерес к региону с близостью Санкт-Петербурга, развитием экотроп, загородных курортов и исторических достопримечательностей. Благодаря этому Ленинградская область продолжает устанавливать новые рекорды по числу путешественников.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

Фото: Telegram//Борис Пиотровский