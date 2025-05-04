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Во вторник в Ленобласти ожидается повышение температуры до +27 градусов и грозы
Сегодня, 15:43
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Во вторник в Ленобласти ожидается повышение температуры до +27 градусов и грозы

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Ветер ночью будет дуть с юго-восточного и южного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 28 июля, Ленинградская область окажется во власти облачной с прояснениями погоды. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.

Ветер ночью будет дуть с юго-восточного и южного направлений со скоростью 5–10 м/с. Утром и днем он сменится на юго-западный и западный, усилившись до 7–12 м/с. При прохождении грозовых фронтов порывы могут достигать 15 м/с.

Температурный фон останется умеренным. Ночью воздух остынет до +13…+18 градусов. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов, однако на востоке региона местами может потеплеть до +27 градусов.

Атмосферное давление в ночные часы будет слабо понижаться, а в дневное время –  повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что в  понедельник температура в Петербурге будет выше нормы.

Фото:  unsplash (Dave Hoefler)

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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