В понедельник температура в Петербурге будет выше нормы

Днём при переменной облачности местами ожидаются кратковременные ливни, не исключена гроза.

В понедельник, 27 июля, погода в Петербурге будет определяться тёплым сектором циклона, центр которого находится над Скандинавией. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём при переменной облачности местами ожидаются кратковременные ливни, не исключена гроза. Несмотря на осадки, столбики термометров продолжат расти: температура воздуха превысит климатическую норму на 3–4 градуса. Воздух в городе прогреется до +26…+28 градусов, а по Ленинградской области – от +23 до +28 градусов.

Синоптическая ситуация также характеризуется южным ветром со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и опустится до 749 мм ртутного столба, что значительно ниже стандартных показателей.

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Фото: Piter.TV