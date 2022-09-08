NYT назвала вероятную наследницу многомиллионного состояния Джеффри Эпштейна

Уроженка Белоруссии может получить около 100 млн долларов из наследства Эпштейна.

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может стать одной из наследниц состояния американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным издания, именно Шуляк стала последним человеком, с которым Эпштейн связался по телефону незадолго до своей смерти в тюрьме в 2019 году. Предполагается, что ей могут перейти активы стоимостью около 100 млн долларов.

Как отмечает NYT, несмотря на многолетнее знакомство с финансистом, женщина не проходила фигурантом уголовных дел, связанных с ним, и никогда не заявляла, что была его жертвой. На момент знакомства с Эпштейном ей был 21 год, тогда она работала стоматологом.

По информации газеты, финансист помог Шуляк поступить в стоматологическую школу и содействовал получению американского гражданства. В ходе расследования Конгресс США пришел к выводу, что для оформления грин-карты был использован однополый брак, который мог носить фиктивный характер. Однако власти не стали оспаривать законность получения гражданства.

Подруга Шуляк рассказала журналистам, что сначала Эпштейн проявлял к ней интерес как к потенциальной жертве, однако впоследствии их отношения изменились. По ее словам, финансист оплачивал женщине и ее знакомой посещение ресторанов, мюзиклов и прогулку на вертолете, несмотря на первоначальные отказы принимать помощь.

Незадолго до смерти Эпштейн внес изменения в завещание, согласно которым значительная часть его состояния, оцениваемого примерно в 600 млн рублей, должна перейти Карине Шуляк.

Джеффри Эпштейн обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По версии следствия, с 2002 по 2005 год он организовывал встречи с девушками, в том числе не достигшими совершеннолетия. В августе 2019 года финансиста обнаружили в тюремной камере без сознания, позднее он скончался.

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